In attesa delle conferme che arriveranno solo dopo la riunione tecnica, Sky Sport dà alcune indicazioni importanti rispetto alle scelte di formazione che avrebbe in mente Simone Inzaghi per Salernitana-Inter, scelte che terranno ovviamente conto dell'impegno ravvicinato in Champions contro il Benfica che attende i nerazzurri martedì sera. Stando alle informazioni dei colleghi, ci sarà una chance da titolare per Kristjan Asllani, mentre in attacco al fianco di Romelu Lukaku si sistemerà Joaquin Correa. A sinistra, Robin Gosens dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Federico Dimarco; dietro, Stefan de Vrij guiderà il terzetto difensivo davanti ad André Onana completato da Matteo Darmian e Francesco Acerbi.