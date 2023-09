La trasferta di Salerno in programma domani sera può essere l'occasione per rivedere Carlos Augusto in campo dal 1' con la maglia dell'Inter. L'ex Monza potrebbe partire dall'inizio in Salernitana-Inter, concedendo un po' di riposo a Dimarco, spremuto in queste ultime giornate e da salvaguardare in vista della Champions. Lo riferisce Sky Sport.

