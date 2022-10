Sensazioni positive dopo il primo incontro che si è tenuto in giornata tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è emersa la disponibilità e la voglia del difensore slovacco, in scadenza di contratto nel 2023 e nel mirino del Psg, di continuare a vestire la maglia nerazzurra. Serviranno altri incontri per colmare le distanze tra domanda e offerta e arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Sul piatto, oltre ad un lungo contratto e un adeguamento importante di ingaggio, anche la fascia da capitano.