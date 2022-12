L'ottimismo professato da Piero Ausilio e Beppe Marotta relativamente al rinnovo con l'Inter di Milan Skriniar deve fare i conti con il fattore tempo che, fatalmente, complica le cose più ci si avvicina alla data di scadenza del contratto. Secondo Sky Sport, il club ha fatto un'offerta importante al giocatore per quelle che sono le sue possibilità finanziarie, ma ora questo standby sta facendo diventare la trattativa un'impresa per i dirigenti, anche perché alla finestra ci sono club come il PSG che possono promettere ingaggi importanti. Diverso è il discorso legato al prolungamento di Matteo Darmian, per il quale si sono registrati passi avanti nelle ultime ore: le parti stanno lavorando per trovare un accordo su una base biennale.