Non ci sono novità di sorta relativamente alla trattativa che l'Inter sta cercando di portare avanti, non senza difficoltà, per provare a blindare Ivan Perisic a Milano. Secondo quanto confermato dai colleghi di Sky Sport, alla fine della stagione, il club nerazzurro incontrerà l'entourage del croato per approfondire la proposta da 4,5 milioni di euro per due stagioni già formulata tempo fa. Intanto, mentre resta tutto in standby con la Beneamata in chiave rinnovo, attorno all'ex Bayern Monaco vanno registrati gli interessamenti, per esempio, di Juve e Chelsea, che comunque non hanno 'bloccato' il giocatore, almeno stando a quanto filtra da Viale della Liberazione.