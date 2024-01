L'Inter scende in campo domani sera per la finale di Supercoppa italiana. In difesa si ferma Bastoni e secondo Sky Sport Inzaghi dovrebbe scegliere Pavard, De Vrij e Acerbi. A centrocampo Darmian preferito a Dumfries, per il resto i soliti. In avanti la coppia Lautaro-Thuram.

La probabile secondo Sky Sport - Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.