Momento importante per il futuro di Nicola Zalewski. Come riferisce Sky Sport, si sta infatti consumando un atto che può rappresentare il prologo alla sua partenza: il giocatore e la Roma, infatti, sono molto vicini a trovare l'intesa per il rinnovo di contratto. Notizia che interessa da molto vicino l'Inter e l'Olympique Marsiglia, i due club che hanno mostrato interesse per l'esterno italo-polacco.

Il club francese lo vorrebbe a titolo definitivo ma Zalewski ha dato la priorità ai nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. La sua intenzione, infatti, è quella di rimanere in Serie A ma prima c'è da sancire il nuovo accordo con la Roma per allungare la durata del suo contratto fino a giugno 2026, passaggio fondamentale prima di ottenere il via libera per volare a Milano e aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi.

