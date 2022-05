Campionato concluso e stagione complessivamente positiva per l'Inter come continuano a ribadire i dirigenti di Viale della Liberazione, dove archiviate le 'preoccupazioni' di un finale di stagione pieno di impegni, si parte forte con una nuova stagione... Ma di calciomercato. Marotta e Ausilio hanno già mosso i primi passi per l'Inter che verrà su vari fronti: dal rinnovo di Ivan Perisic all'ingaggio dei due giocatori al momento più gettonati in orbita nerazzurra, ovvero Mkhitaryan e Dybala. Gli ultimi aggiornamenti del momento forniti da Sky Sport riguardano proprio i tre giocatori sopraccitati e il 'mood' del momento è sintetizzabile con la parola 'attesa'. Il club meneghino infatti ha già recapitato le sue offerte e starebbe adesso attendendo i feedback: sull'armeno romanista, fresco campione della Conference League, i nerazzurri si sono mossi scaltramente, inserendosi nella trattativa di rinnovo con i capitolini: l'emittente televisiva parla di offerta interessante per la quale l'Inter nutre fiducia. Da capire se arriverà un eventuale rilancio da parte della Roma per evitare di perdere il trentatreenne.

Attesa anche e soprattutto circa la risposta di Ivan Perisic, per il quale Marotta e Ausilio hanno alzato l'asticella d'offerta per dimostrare al croato la sua importanza all'interno del progetto tecnico: offerta al rialzo per 5 milioni annui più bonus. Si attende dunque la risposta dell'esterno di Spalato, risposta che dovrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana.