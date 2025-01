Ancora un'emergenza in casa Inter, questa mattina impegnata nell'allenamento della rifinitura prima della trasferta di Venezia al BPER Center. A lasciare anzitempo il centro sportivo di Appiano Gentile è Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, che come avevamo già detto nella giornata di ieri aveva sofferto un affaticamento, non partirà dunque per il capoluogo veneto. A riferirlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport che attraverso un Tweet fa sapere che per il momento non sono previsti esami strumentali per l'ex Roma. Continua intanto l'allenamento per il resto della squadra.

Mkhitaryan ha appena lasciato Appiano Gentile. Non parte per Venezia. Per il momento niente esami. Allenamento in corso per gli altri. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) January 11, 2025

