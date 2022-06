Come ampiamente anticipato nelle scorse ore, oggi c'è stato il primo contatto diretto tra l'Inter e il Chelsea per parlare del ritorno a Milano di Romelu Lukaku, un appuntamento che Sky Sport definisce 'positivo'. Le parti in causa stanno lavorando a una soluzione che accontenti tutti, con il prestito oneroso come opzione più probabile sul tavolo: stando ai colleghi, c'è la possibilità di trovare un'intesa economica anche in tempi abbastanza rapidi.