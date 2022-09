L'Inter riabbraccia Romelu Lukaku. Dopo essere volato in Belgio per lavorare al recupero dalla distrazione dei flessori della coscia sinistra che l'ha costretto a saltare gli ultimi match di campionato e Champions League, Big Rom è tornato a Milano: l'attaccante belga, come riferisce Sky Sport, già questa mattina si è presentato ad Appiano Gentile, dove ha sostenuto un allenamento personalizzato.

Resta difficile il suo rientro a disposizione per la trasferta europea contro il Viktoria Plzen, mentre è da prendere in considerazione il recupero per il match con l'Udinese.