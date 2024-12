Scelte di formazione confermate per l'Inter, attesa questa sera dal big match contro la Lazio di Baroni. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport il dubbio è sciolto: davanti a Sommer ci sarà Bisseck (che vince il ballottaggio con Darmian) a completare la difesa a tre con De Vrij e Bastoni.

Sulle corsie esterne spazio invece al rientrante Dumfries (out a Leverkusen per una sindrome influenzale) e Dimarco, mentre la mediana sarà composta dai soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco si rivedrà invece dal 1' la coppia Thuram-Lautaro, in rete l'anno scorso contro i biancocelesti nel 2-0 dell'Olimpico.

