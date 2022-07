Sfumato Bremer, la priorità dell'Inter è ora trattenere Milan Skriniar. Sky Sport parla di contatti avvenuti negli ultimi giorni tra gli agenti del centrale slovacco e il club nerazzurro per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. "Il difensore resterà a meno di offerte clamorose da 80 milioni o giù di lì che al momento non sono arrivate e che non ci si aspetta possano arrivare", precisa l'emittente satellitare. Per completare il reparto piace Nikola MiIenkovic, ma servono circa 20 milioni da investire e serve l’ok della proprietà per provare a chiudere l'operazione con la Fiorentina.