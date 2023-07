La redazione di Sky Sport ha pochi dubbi: l'Inter sta per prendere Gianluca Scamacca. Dopo una serie di valutazioni interne in società rispetto all'attaccante su cui puntare per completare il reparto da mettare a disposizione di Simone Inzaghi, i dirigenti hanno rotto gli indugi offrendo 20-22 milioni di euro al West Ham per l'ex Sassuolo. Per riportarlo in Serie A, aggiungono i colleghi, i nerazzurri sanno che serviranno 25 mln più bonus: la distanza è minima e può essere colmata nei prossimi giorni.

