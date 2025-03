L'Inter vuole prendere sicuramente una punta da mettere alle spalle di Lautaro e Taremi in vista della prossima stagione, e magari anche del Mondiale per Club. Gli uomini di mercato del club di Viale della Liberazione si stanno già muovendo in tal senso, monitorando alcuni profili che secondo Gianluca Di Marzio sono il già arcinoto Santiago Castro, ma anche Nikola Krstović e Lorenzo Lucca.

Quest'ultimo, rimasto a Udine nella scorsa finestra di mercato durante la quale era stato fortemente accostato al Milan, è secondo Sky uno dei nomi più appetibili nella finestra di calciomercato all'orizzonte: profilo che non a caso piace anche ai campioni d'Italia, alla ricerca di un attaccante giovane e anche possibilmente italiano. Identikit che ben delinea anche un altro bel prospetto ben conosciuto dalle parti di Viale della Liberazione, ovvero Pio Esposito. L'attaccante attualmente in forza allo Spezia è ancora di proprietà nerazzurra e a fine stagione farà rientro all'Inter che quasi sicuramente manderà ancora una volta il classe 2005 in prestito, magari ancora una volta al club ligure stesso che secondo le proiezioni dovrebbe tornare in Serie A al termine del campionato. Per tornare a Lucca, che è già sul taccuino di Marotta and co, non solo Inter: anche il Napoli avrebbe messo gli occhi su di lui. Dal canto loro i nerazzurri, che hanno già concluso l'affare Sucic, vorranno fare altri tentativi, per quanto difficili, per Nico Paz, conteso con il Real Madrid che vorrebbe riportarlo in Spagna.

Non c'è solo l'attacco da puntellare: altro reparto da rifocillare è quello arretrato e a proposito di... C'è anche l'idea di prendere un difensore forte, con Sam Beukema e Jhon Lucumì come primi nomi.

