Sono ore caldissime per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer . Come riportato da Sky Sport , sul difensore del Torino c’è la Juventus, ma l’Inter non è morta. Oggi il club nerazzurro ha presentato la sua offerta ufficiale (30 milioni di euro più bonus più il prestito di Cesare Casadei), ma il club di Urbano Cairo si è preso del tempo prima di dare una risposta definitiva. Nella giornata di domani arriverà anche l’offerta del club bianconero che presumibilmente sarà più alta di quella dell’Inter, vista anche la liquidità data dalla cessione di Matthijs De Ligt. Tuttavia il club nerazzurro, chiarisce l’emittente, è combattivo e crede di poter contare ancora sulla preferenza del calciatore, che da tempo aveva scelto l’Inter.

Adesso è in corso un incontro tra il ds del Torino Davide Vagnati e gli agenti del calciatore, domani potrebbe esserci un nuovo incontro tra l’Inter e il club granata per capire se ci sono ancora margini per una trattativa. A questo punto tutto lascia credere che sarà domani la giornata decisiva per il futuro del calciatore.