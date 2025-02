Come da programma, anche oggi Marcus Thuram, che lunedì sera era uscito al 27' di Inter-Fiorentina per una contusione alla caviglia, ha svolto lavoro personalizzato al Bper Training Centre di Appiano Gentile, a tre giorni dal derby d'Italia contro la Juventus. Le condizioni dell'attaccante francese, che non ha riportato lesioni, sono in miglioramento al pari di quelle dell'altro acciaccato Marko Arnautovic. Motivo per cui cresce l'ottimismo rispetto alla loro presenza tra i convocati per la gara di Torino. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!