Svolta inaspettata a livello di formazione per l’Inter domani contro il Manchester City. Come riportato da Sky Sport, al momento Simone Inzaghi sembra deciso a far partire dalla panchina Lautaro Martinez. Titolari in attacco sarebbero dunque Marcus Thuram, il più in forma nel reparto avanzato nerazzurro, e Mehdi Taremi, con il Toro - apparso un po’ in debito d’ossigeno contro il Monza - pronto a subentrare a gara in corso.

A completare la formazione Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer. A centrocampo il ritorno di Calhanoglu con Barella e Zielinski, mentre sulle fasce dovrebbero agire Darmian e Carlos Augusto.