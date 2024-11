Inzaghi non avrà a disposizione Carlos Augusto e Asllani domani sera per la sfida in programma a San Siro contro il Venezia, ma il tecnico nerazzurro recupera Acerbi e Calhanoglu. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina, anche se il turco si gioca una maglia da titolare con Zielinski.

Secondo quanto riportato da Sky Sport questo è uno dei due dubbi alla vigilia della sfida, il secondo sempre a centrocampo riguarda Barella e Frattesi. Confermata la ThuLa lì davanti, con il ritorno di Pavard in difesa al fianco di De Vrij e Bastoni. Slitta l'esordio di Martinez, Dumfries e Dimarco i due esterni. Titolare ancora una volta Mkhitaryan.

La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi), Zielinski (Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.