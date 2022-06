Dopo aver bloccato Rauol Bellanova grazie al summit andato in scena ieri con il Cagliari (sul tavolo 8 milioni di euro più due di bonus), l'Inter tiene aperto un piano B per quanto riguarda il giocatore di fascia da acquistare dopo l'addio di Ivan Perisic a zero: in questi minuti, stando a quanto riportato da Sky Sport, in sede è arrivato l'entourage di Destiny Udogie, laterale mancino classe 2002 che si è distinto in questa stagione con la maglia dell'Udinese segnando 5 gol e fornendo 3 assist in 37 presenze. Sulle tracce del giocatore dei friulani ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte.