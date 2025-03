L'Inter torna subito in campo ad Appiano Gentile all'indomani della preziosissima vittoria in rimonta sul Monza, con l'obiettivo di preparare al meglio il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord in programma martedì sera a San Siro. La squadra è stata divisa in due gruppi, con solita seduta di scarico per chi ha giocato di più ieri sera contro i brianzoli. Personalizzato, invece, per gli infortunati Dimarco, Zalewski e Darmian.

I colleghi di Sky Sport aggiornano anche sulle condizioni di Lautaro Martinez dopo che Inzaghi aveva parlato di "niente allarmismi" nella conferenza stampa di ieri: nessun problema per l'argentino, per lui si tratta solo di stanchezza e tutto è sotto controllo. Nettamente più preoccupante la situazione di Piotr Zielinski, uscito per un problema al polpaccio che lascia in ansia lo staff medico nerazzurro: domani il polacco si sottoporrà agli esami strumentali e l'emittente parla di "sensazioni non buone", aggiungendo poi che "l'impressione è che si tratterà di una cosa medio-lunga".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!