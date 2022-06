Tanti i nomi accostati all'Inter, che sta lavorando per regalare a Simone Inzaghi un attacco da 'joya' infinita. Non solo lavori in corso per l'attacco per il duo dirigenziale Marotta e Ausilio che stanno pensando anche al reparto arretrato, zona di campo che potrebbe godere di maggior ricambio viste le cronache di mercato. L'ultimo aggiornamento in ottica acquisti lo svela Gianluca Di Marzio che nel corso di Calciomercato L'Originale, parla di un interesse tornato vivo in quel di Viale della Liberazione: l'Inter vuole Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, con la quale ha ancora un anno di contratto. Avviati i primi contatti per arrivare al serbo. L'eventuale acquisto del difensore viola è slegata dalla trattativa per Bremer del Torino. I nerazzurri cercano infatti due difensori, considerati gli addii di Ranocchia, attualmente in uscita per la scadenza di contratto, e i potenziali saluti di qualcuno dei tre big di difesa, fortemente richiesti sul mercato. Nella corsa al difensore granata Bremer potrebbe inserirsi il Paris Saint-Germain ad insidiare i meneghini che hanno già un accordo con il giocatore, ma non ha ancora chiuso con il club di Cairo.