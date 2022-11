L'Inter è interessata ad acquistare Marcus Thuram, giocatore in scadenza nel giugno 2023, più per l'estate che per gennaio, al contrario di quanto riportato da alcuni media nelle ultime ore. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il problema per il club nerazzurro, che vorrebbe 'bloccarlo' ora per regalarlo nella prossima stagione a Simone Inzaghi senza pagare un euro per il suo cartellino, è la concorrenza rappresentata soprattutto dal Bayern Monaco, l'avversario più temibile nella corsa all'attaccante francese figlio d'arte alla quale sono iscritti anche Milan e Juve.