Seconda maglia da titolare consecutiva per Asllani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista albanese partirà titolare questa sera a San Siro contro il Monza dopo l'ottima prova fornita a Salerno. Ai suoi lati Barella e Mkhitaryan, con Gosens e Dumfries che agiranno sugli esterni. In difesa turno di riposo per Acerbi: con Darmian e Bastoni ci sarà De Vrij. In porta Onana, in avanti toccherà alla coppia Correa-Lukaku.