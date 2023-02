"Lukaku è in crescendo, spero di portare tutti alla migliore condizione. Lui è molto dispiaciuto perché non ha potuto dare il suo apporto, non è dipeso da lui ma dall'infortunio. Sta cercando di lavorare tantissimo e lo sta facendo. Sappiamo poi che tipo di giocare è e cosa può dare a questa squadra". Simone Inzaghi non ha perso fiducia in Romelu Lukaku , tornato titolare in settimana contro l' Atalanta nel quarto di Coppa Italia.

Le parole di stima rilasciate in conferenza stampa non sono passate inosservate in casa Inter. Buoni segnali di ripresa per l'attaccante belga che, come riportato da Sky Sport, insidia Dzeko per una maglia da titolare al fianco di Lautaro nel derby in programma domani sera a San Siro contro il Milan. Il bosniaco resta leggermente favorito, la decisione finale di Inzaghi verrà presa domani dopo la rifinitura.