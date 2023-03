Alla luce delle condizioni non ottimali di Federico Dimarco e Milan Skriniar, su cui solo domani Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi relativamente alla loro convocazione per Inter-Lecce, salgono le quotazioni per vedere in campo dal 1' Robin Gosens e Denzel Dumfries, che andrebbe a riempire la casella di quinto di destra al posto di quel Matteo Darmian che scalerebbe come braccetto di difesa. In attacco, invece, Edin Dzeko sembra favorito rispetto a Romelu Lukaku per affianca Lautaro Martinez.