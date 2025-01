L'emergenza difensiva in casa Inter sta per terminare. All'indomani della vittoria preziosissima conquistata in Champions League contro lo Sparta Praga, Simone Inzaghi può sorridere anche per le notizie che sono arrivate dall'allenamento svolto alla Pinetina: in particolare, Francesco Acerbi ha svolto lavoro personalizzato a buon ritmo (proprio il tecnico piacentino ieri ha parlato di rientro in 7-10 giorni), mentre Yann Bisseck, ai box da dopo il derby di Supercoppa, potrebbe tornare in gruppo tra domani e sabato. Lo riporta Sky Sport.

