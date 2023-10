L'Inter ritrova Sensi e Frattesi (che oggi hanno lavorato in gruppo), ma Inzaghi non pensa al turnover in vista del match di domani contro il Bologna. Davanti a Sommer dovrebbe quindi trovare conferma la linea a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, mentre gli esterni saranno occupati dai soliti Dumfries e Dimarco. In mezzo al campo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Lautaro e Thuram pronti a comporre di nuovo la coppia d'attacco. Lo riporta Sky Sport.

