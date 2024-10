Non solo Piotr Zielinski: dopo la botta subìta ieri in allenamento, anche Kristjan Asllani sarà costretto a saltare Roma-Inter, match valido per l'ottava giornata di Serie A in programma domani sera all'Olimpico. Per avere più scelte a centrocampo (a disposizione ci sono Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi e il recuperato Barella), Inzaghi ha deciso - come anticipato in mattinata, RILEGGI QUI - di portare nella Capitale anche Thomas Berenbruch, classe 2005 che oggi non figurava nella distinta delle formazioni ufficiali di Lecce-Inter Primavera. Lo rende noto Sky Sport.

