E' finito poco fa il penultimo allenamento dell'Inter in vista della gara con l'Empoli, in programma lunedì, nel giorno di Pasquetta. Dalla seduta odierna, riferisce Sky Sport, arrivano conferme rispetto ai giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni: detto di Yann Sommer, per cui una decisione sul suo impiego da titolare verrà presa solo all'ultimo, Stefan de Vrij e Marko Arnautovic puntano a rientrare con l'Udinese il prossimo 8 aprile. Il lungodegente Juan Cuadrado, infine, è quello più indietro nell'iter di recupero ma continua a fare progressi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!