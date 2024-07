Alex Perez ma non solo. L'Inter non si ferma con lo spagnolo arrivato nel tardo pomeriggio di oggi e pensa già al prossimo colpo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i nerazzurri e l'Hellas Verona sarebbero alle battute finali nella trattativa per il trasferimento di Juan Cabal a Milano.

Secondo l'emittente televisiva, il club nerazzurro avrebbe raggiunto infatti l'intesa sia con il club scaligero sia col giocatore e per chiudere l'operazione mancherebbe solo il via libera da Los Angeles. Per il difensore colombiano sarà necessario un investimento di dieci milioni di euro, esborso che attende l'ok di Oaktree.

