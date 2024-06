Quella appena cominicata è una settimana molto importante per la nuova Inter di Oaktree. Domani, come noto, è infatti in programma l’assemblea dei soci con l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo presidente che prenderà l'eredità di Steven Zhang. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport il CdA nerazzurro sarà composto da 10 membri: Carassai e Marchetti (entrambi già presenti come indipendenti, ma in orbita Oaktree), i due amministratori delegati Marotta e Antonello e altri quattro manager del fondo californiano che lavorano da tempo sul club nerazzurro, ovvero Cano, Ralph, Ligori e Menduri. Ancora da assegnare, invece, gli ultimi due posti vacanti.

"Quello che sembra certo ormai è che il prossimo presidente nerazzurro sia italiano: gli indizi portano soprattutto a Carlo Marchetti, notaio milanese classe 1973, già da tre anni nel CdA nerazzurro in quota Oaktree" si legge nel sito dell'emittente che allo stesso tempo non esclude che il nome del nuovo numero uno del club interista possa essere un altro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!