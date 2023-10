Arrivano buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi, nell'antivigilia di Inter-Bologna, la partita che chiuderà il mini-ciclo di impegni prima della seconda sosta per le Nazionali. Come riportato da Sky Sport, i due acciaccati Stefano Sensi e Davide Frattesi hanno svolto un lavoro differenziato ma aumentando l'intensità, tanto che domani potrebbero tornare a lavorare in gruppo. Poi starà al tecnico decidere se convocarli o meno per la sfida di San Siro di sabato pomeriggio.

