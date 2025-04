Nessuna sorpresa di formazione in casa Inter. A circa cinque ore e mezza dalla sfida con il Bayern Monaco, che deciderà il destino in Champions League dei campioni d'Italia, arrivano conferme rispetto alla scelte di Simone Inzaghi, che con ogni probabilità confermerà dieci elementi degli undici che erano scesi in campo all'andata all'Allianz Arena martedì scorso. L'unica eccezione è nel ruolo di quinto a centrocampo, con Federico Dimarco pronto a sostituire Carlos Augusto, che pure in Germania aveva ben figurato.

Per il resto tutto uguale a otto giorni fa: Yann Sommer si piazza tra i pali, protetto dal trio difensivo Pavard-Acerbi-Bastoni, con Matteo Darmian a correre sulla fascia destra e Dimash, appunto, sul lato opposto. A centrocampo, chiavi in mano a Hakan Calhanoglu con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella ai suoi lati; in attacco, neanche a dirlo, la coppia Thuram-Lautaro, Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!