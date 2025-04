L'Inter torna subito al lavoro a Pasquetta, day after della bruciante sconfitta di Bologna. I nerazzurri si sono allenati questa mattina ad Appiano Gentile, con la squadra divisa nei classici due gruppi tra chi ha giocato di più al Dall'Ara e chi ha faticato di meno. Ancora seduta a parte per i tre infortunati Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, sempre più vicini al recupero come confermano i colleghi di Sky Sport. Tutti e tre saranno out per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Domani è in programma un allenamento pomeridiano, a seguire la squadra resterà in ritiro in vista del derby.

Il francese dovrebbe tornare a disposizione tra Roma e Barcellona: il piano di Inzaghi potrebbe prevedere un suo impiego graduale contro i giallorossi per poi riaverlo al top in Catalogna, ma la situazione sarà più chiara nei prossimi giorni. L'esterno olandese e il centrocampista polacco, invece, dovrebbero tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo a partire dalla prossima settimana. "Stiamo cercando di accelerare, speriamo di averli a disposizione con la Roma" ha detto ieri il tecnico nerazzurro ai microfoni dell'emittente satellitare, lasciando comunque aperta la possibilità di riavere la rosa al completo già per l'appuntamento di sabato a San Siro.

