Nel mercato di gennaio dell'Inter non ci saranno grandi botti, ma sarà tutto incentrato sui rinnovi dei contratti in scadenza. Lo assicurano i colleghi di Sky Sport che fanno il punto della situazione partendo da Milan Skriniar: il club nerazzurro attende ancora una risposta (attesa entro il 20 gennaio, in una sorta di 'dentro o fuori') alla proposta da 6,5 milioni di euro bonus compresi.