Nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra l'Inter e il PSG per Milan Skriniar, con il club parigino che ha presentato un rilancio per lo slovacco. È quanto raccontano i colleghi di Sky Sport che aggiungono in merito come, a questo punto del mercato, la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di cedere il difensore e ha già iniziato a dialogare per il rinnovo di contratto al livello dei top della rosa.