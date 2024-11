Hakan Calhanoglu avrebbe potuto partire titolare già questa sera nella partita contro il Venezia. A rivelarlo è Sky Sport a poche ore dall'inizio della sfida di San Siro: il centrocampista turco è stato in lizza per una maglia contro i lagunari, ma alla fine ha prevalso la prudenza e la voglia di non rischiare. Il rientro di Calhanoglu in campo sarà graduale, probabilmente con qualche minuto di rodaggio questa sera, un impiego più elevato mercoledì in Champions contro l'Arsenal e la titolarità nel big match di domenica sera contro il Napoli.

Per il resto, confermate le indiscrezioni del pomeriggio relative alla formazione, con l'impiego di Piotr Zielinski in cabina di regia e la presenza di Benjamin Pavard in luogo di Yann Bisseck.

