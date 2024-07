In attesa di capire chi sarà il rinforzo scelto per la difesa, dopo il passaggio di Cabal alla Juventus, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per soddisfare le richieste di mister Inzaghi sul mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro vorrebbe una punta agile e tecnica come Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa. Al momento però il reparto offensivo dell'Inter è sovraffollato e in overbooking vista la presenza anche di Correa, Arnautovic e Carboni alle spalle delle certezze Lautaro, Taremi e Thuram. Senza uscite al momento ogni discorso relativo a Gumdundsson è rinviato, viceversa si potrebbe impostare un prestito.