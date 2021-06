Dopo il via vai di questo pomeriggio in sede nerazzurra, dove hanno fatto visita il procuratore di Ashley Young e di Di Gregorio che come ha confermato l'ad del Monza, Adriano Galliani, resterà a difendere i pali del club biancorosso, Gianluca di Marzio nel corso di Calciomercato l'Originale conferma quanto già svelato pomeriggio dalla redazione di FcInterNews.it (LEGGI QUI) in merito al futuro dell'esterno inglese. L'ex United infatti potrebbe continuare la sua permanenza a Milano, dopo l'offerta avanzata oggi dalla dirigenza di Viale della Liberazione l'Inter attende ora la risposta dell'inglese. Avanzata offerta anche ad Andrea Ranocchia per prolungare il contratto anche in questo caso di un anno e anche in questo caso si attende la decisione dell'ex capitano nerazzurro.

Permanenze ma anche ritorni, visto che l'Inter valuta la possibilità di riportare a casa Zino Vanheusden, oggi allo Standard Liegi. Mentre si attendono ulteriori sviluppi in merito al capitolo Joao Mario: secondo Di Marzio infatti potrebbe saltare la trattitiva con lo Sporting Lisbona, con il quale pare siano emerse frizioni dopo il gioco al ribasso del club portoghese; i nerazzurri trattano anche con Villarreal e Nizza.

Si lavora ancora sul fronte Hakimi, con il Psg che non tende la mano all'Inter che resta ferma sulle pretese di circa 75 milioni, sale in quotazione la pista Chelsea che potrebbe accontentare l'Inter con l'inserimento di due/tre contropartite tecniche che farebbero piacere ai meneghini: i nomi sono quello di Emerson Palmieri e il difensore centrale Andreas Christensen.

