Il risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore terrà lontano dal campo Davide Frattesi almeno per per una decina di giorni. Secondo Sky Sport, è certo il forfait del centrocampista per la sfida di Roma ed è a forte rischio la sua presenza anche con la Salernitana, nella gara in programma venerdì 16 gennaio. Lo staff medico monitorerà la situazione del suo infortunio nella prossima settimana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!