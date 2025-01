All'indomani della sconfitta incassata in finale di Supercoppa contro i cugini del Milan, le cronache nerazzurre non riguardano solo esclusivamente il campo. Spazio anche al mercato. Le novità riguardano Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini, entrambi finiti sui tavoli e nelle dinamiche della campagna trasferimenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il centrocampista dell'Inter avrebbe aperto alla Roma nonostante il club di Viale della Liberazione non abbia intenzione di privarsi di lui. L'operazione andrebbe strutturata in toto e appare attualmente piuttosto complicata, specie perché i campioni d'Italia considerano il giocatore attualmente incedibile, appunto, e la valutazione fatta va dai 40 milioni in su.

Per quanto riguarda Pellegrini, le intenzioni del capitano della Roma erano quelle di rimettersi al centro del progetto della squadra capitolina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!