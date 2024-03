Si conclude con la vittoria della notte ottenuta dall'Argentina contro la Costa Rica il tour degli interisti in giro per il mondo con le proprie Nazionali. Una pausa dalla Serie A che il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez chiude con il suo gol, valido per il 3-1 dell'Albiceleste, rete che vale i titoli di coda prima del ritorno alla quotidianità. Routine che ad Appiano Gentile riprende già oggi, giornata di primi rientri. Secondo quanto reso noto da Sky alla Pinetina sono attesi oggi i primi interisti dal rientro dai campi internazionali, ovvero Asllani e Buchanan. Diverse le tempistiche degli italiani, ai quali Simone Inzaghi ha concesso mezza giornata di riposo in più considerato il rientro dalla tour americana avvenuto lo scorso lunedì. Attesi per domani dunque Bastoni, Barella, Dimarco, Darmian e Frattesi. Discorso a sé invece quello legato ai sudamericani, che dovrebbero essere gli ultimi ad arrivare e dunque a iniziare la preparazione per la sfida di lunedì contro l'Empoli.

Match al quale non mancherà invece Francesco Acerbi, titolarissimo dopo gli scorsi concitati giorni, e al quale dovrebbe prendere parte anche Yann Sommer. Restano difatti ottimiste le previsioni per il rientro del portiere svizzero, tornato a Milano anzitempo per l'infortunio alla caviglia rimediato con la Svizzera, problema che non dovrebbe però inficiare sulla sua disponibilità in vista del riavvio del campionato. Tempistiche leggermente più dilatate invece quelle del recupero di De Vrij, che dovrebbe recuperare per l'Udinese.

