Arrivano aggiornamenti di formazione importanti direttamente da Roma, sede della finalissima di Coppa Italia tra Juve e Inter, in programma domani allo stadio 'Olimpico'. La notizia del giorno, quella che Simone Inzaghi aspettava da tempo, è il rientro in gruppo di Alessandro Bastoni che, con ogni probabilità, stringerà i denti per scendere in campo come titolare nella difesa a tre davanti a Samir Handanovic. La nota dolente, invece, arriva da Matias Vecino che, a causa di un leggero risentimento muscolare, salterà il derby d'Italia e quella di campionato con il Cagliari, fissata per domenica sera. Lo riporta Sky Sport.