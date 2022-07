Al momento Milan Skrinair viene bloccato. Questo l'agigornamento di SkySport circa il mercato in difesa dell'Inter dopo l'evoluzione negativa per la trattativa riguardante Gleison Bremer vicinissimo alla Juventus.

"Il PSG non è mai arrivato alle cifre richieste dai nerazzurri per Skriniar e ora il fatto che non arriverà Bremer fa cambiare i piani dei nerazzurri: non avendo un sostituto all'altezza, Skriniar viene bloccato - spiegano a SkySport24 -. Lo slovacco verrebbe venduto solo a cifre molto molto elevate, che difficilmente qualcuno raggiungerà in questa sessione di mercato. Arriverà un altro difensore per completare il reparto a livello numerico vista la partenza di Ranocchia".