Giungono buone notizie per Simone Inzaghi da Appiano Gentile, dove oggi è andato in scena il terzultimo allenamento prima di Inter-Empoli di Pasquetta. Detto di Yann Sommer, che oggi ha lavorato per l'intera seduta in gruppo, corrono verso il rientro in campo anche Stefan de Vrij e Marko Arnautovic, il cui obiettivo è tornare a disposizione del tecnico per la gara di Udine di lunedì 8 aprile. Occorrerà più pazienza, invece, per il lungodegente Juan Cuadrado, che dovrebbe rivedersi con i compagni tra la prossima settimana e quella successiva.

