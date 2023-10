Altra giornata di intenso lavoro per l'Inter di Simone Inzaghi che domani pomeriggio affronterà la Roma. Per la sfida contro i capitolini, arriva la conferma dell'assenza di Juan Cuadrado, che ha lasciato da poco il centro sportivo di Appiano Gentile come fa sapere l'inviato di Sky Sport presente alla Pinetina che a proposito del clima che si respira nelle ore precedenti al big match di domani parla di 'clima sereno e disteso', ma soprattutto molto silenzioso. La concentrazione pre-gara è già alle stelle ed è tutta sulla prestazione da dover imbastire domani contro i giallorossi, prestazione alla quale dirigenza e staff tecnico stanno cercando di togliere pressione. L'obiettivo di domani non è la vittoria contro Romelu Lukaku, bensì contro la Roma con l'unico obiettivo di mantenere la vetta della classifica. Per cercare domani di ottenere il massimo Inzaghi schiererà l'undici più rodato e titolarissimo composto dal solito Sommer tra i pali, protetto dal tris difensivo Pavard, Acerbi e Bastoni. Tornano titolarei Dumfries e Dimarco sulle fasce e si rivedrà dal primo minuto anche Nicolò Barella, nel ruolo di mezz'ala destra, speculare all'ex di turno, Mkhitaryan, con Hakan Calhanoglu nella solita cabina di regia. Attacco affidato a Thuram e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

