A qualche ora dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, in attesa dell'arrivo della squadra al Maradona, dove arriverà tra un paio di ore circa, Sky Sport ha abbozzato quella che dovrebbe e potrebbe essere la formazione iniziale che sceglierà Simone Inzaghi per affrontare i campioni d'Italia in carica. Dopo il turnover di mercoledì scorso a Lisbona contro il Benfica, il piacentino tornerà all'undici tipo utilizzato fino a questo momento, tornando in campo con i suoi uomini migliori. Il primo a fare ritorno nel suo ruolo è Yann Sommer, rimasto in panchina in Portogallo, dove ha esordito Audero. A protezione dello svizzero ci sarà il trio difensivo composto da Darmian, che arretra rispetto alla trasferta europea, De Vrij e Acerbi. Tornano i due esterni di centrocampo preferiti da Inzaghi ovvero Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, Calhanoglu in cabina di regia, incastrato tra le due mezzali Barella e Mkhitaryan. Davanti tandem d'attacco di artiglieria pesante: Thuram-Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

