Hakan Calhanoglu si è allenato anche oggi a parte, ma il suo rientro in gruppo si avvicina a grandi passi, tanto che già domani tornerà a lavorare con il resto dei compagni in vista della gara di campionato di sabato sera contro il Bologna che segnerà il suo rientro tra i convocati di Simone Inzaghi. L'ex Milan partirà con ogni probabilità dalla panchina, sostituito da Kristjan Asllani, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe nella ripresa per farsi trovare pronto per la sfida di Champions in casa dell'Atletico Madrid. Quanto a Davide Frattesi, l'altro acciaccato in casa nerazzurra, non si è sottoposto a esami per valutare il problemino accusato lunedì sera: le sue condizioni non preoccupano lo staff medico. Lo riporta Sky Sport.

