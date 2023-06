Oggi dovrebbe esserci il sì definitivo per il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Secondo l'aggiornamento fornito da SkySpor24, in giornata l'Inter e il club arabo dovrebbero mettere a posto gli ultimi dettagli della trattativa per il croato, con i nerazzurri che si aspettano di incassare una cifra superiore ai 20 milioni di euro in modo poi da poter dare l'assalto decisivo a Davide Frattesi.

